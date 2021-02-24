Вакцинація від COVID почалася ще в одній області України

Вакцинація від COVID почалася вже і в Київській області. Першою в цьому регіоні щеплення отримала лікар в Броварах.

Про це повідомляє "Україна 24" .

Повідомляється, що в Броварах вакцинували лікаря дорослого інфекційного відділення Тетяну Шульженко. Процес вакцинації зайняв 15 хвилин, перед щепленням уточнювали інформацію про самопочуття і наявність хронічних захворювань.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вакцинація стартувала в Черкаській області, першим в Україні щеплення зробили лікарю-реаніматологу. Євгену Горенку. Вакцинація проводиться препаратом Covishield, який закупила Україна. Він виробляється на потужностях індійського Serum Institute.

Сьогодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що друга партія вакцини буде доставлена в березні. За його словами, обсягів вакцини вистачить на всіх бажаючих.

"У березні очікуємо прибуття чергових партій безпечних вакцин від інших виробників", - зазначив Шмигаль.

У період з лютого по квітень 2021 року мають вакцинуватися 367 тисяч медиків та учасників ООС.