УЗ запускає спецрейси з Закарпаття: квитки вже у продажу

У зв'язку з "червоною зоною" адаптивного карантину на Закарпатті призупиняється регулярне залізничне сполучення. Але "Укрзалізниця" виконає кілька спеціальних рейсів.
Про це у Telegram повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.
На даний момент відкрився продаж квитків на рейси, що з'єднують Закарпаття з Києвом, півднем і сходом країни у вівторок, суботу та неділю:
При цьому пасажири, які раніше купили квитки на ці рейси до їх перепризначення, зможуть скористатися своїми квитками без обміну. Всі маршрути будуть виконані з обов'язковим дотриманням маскового режиму у вагонах, які пройшли ретельну дезінфекцію.
Нагадаємо, з 9 березня "Укрзалізниця" припиняє висадку і посадку на всіх станціях Закарпатської області.
Крім того, протягом 8-9 березня запустять п'ять спеціальних рейсів з "червоної зони" карантину в Чернівецькій та Івано-Франківській областях.