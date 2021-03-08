УЗ запускає спецрейси з Закарпаття: квитки вже у продажу

У зв'язку з "червоною зоною" адаптивного карантину на Закарпатті призупиняється регулярне залізничне сполучення. Але "Укрзалізниця" виконає кілька спеціальних рейсів.

На даний момент відкрився продаж квитків на рейси, що з'єднують Закарпаття з Києвом, півднем і сходом країни у вівторок, суботу та неділю:

358 / 357 Рахів - Київ: 9, 13, 14 березня (рейси в зворотному напрямку 8, 12, 13 березня відкриті для повернення до регіону у випадку критичної необхідності);

13 / 14 Солотвино - Київ: 9, 13 та 14 березня (рейси в зворотному напрямку 8, 12 і 13 березня);

15 / 16 Рахів - Київ: 9 і 13 березня (рейси в зворотному напрямку 8 і 12 березня);

81 / 82 Ужгород - Київ: 9, 13 та 14 березня (рейси в зворотному напрямку 8, 12 і 13 березня);

108 / 107 Ужгород - Одеса 9 березня (рейс у зворотному напрямку 8 березня);

45 / 46 Ужгород - Лисичанськ 9, 13 та 14 березня (рейси в зворотному напрямку 8, 12 і 13 березня)

При цьому пасажири, які раніше купили квитки на ці рейси до їх перепризначення, зможуть скористатися своїми квитками без обміну. Всі маршрути будуть виконані з обов'язковим дотриманням маскового режиму у вагонах, які пройшли ретельну дезінфекцію.