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УЗ запускає спецрейси з Закарпаття: квитки вже у продажу

Автор: РБК-Україна

У зв'язку з "червоною зоною" адаптивного карантину на Закарпатті призупиняється регулярне залізничне сполучення. Але "Укрзалізниця" виконає кілька спеціальних рейсів.

Про це у Telegram повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

На даний момент відкрився продаж квитків на рейси, що з'єднують Закарпаття з Києвом, півднем і сходом країни у вівторок, суботу та неділю:

  • 358 / 357 Рахів - Київ: 9, 13, 14 березня (рейси в зворотному напрямку 8, 12, 13 березня відкриті для повернення до регіону у випадку критичної необхідності);
  • 13 / 14 Солотвино - Київ: 9, 13 та 14 березня (рейси в зворотному напрямку 8, 12 і 13 березня);
  • 15 / 16 Рахів - Київ: 9 і 13 березня (рейси в зворотному напрямку 8 і 12 березня);
  • 81 / 82 Ужгород - Київ: 9, 13 та 14 березня (рейси в зворотному напрямку 8, 12 і 13 березня);
  • 108 / 107 Ужгород - Одеса 9 березня (рейс у зворотному напрямку 8 березня);
  • 45 / 46 Ужгород - Лисичанськ 9, 13 та 14 березня (рейси в зворотному напрямку 8, 12 і 13 березня)

При цьому пасажири, які раніше купили квитки на ці рейси до їх перепризначення, зможуть скористатися своїми квитками без обміну. Всі маршрути будуть виконані з обов'язковим дотриманням маскового режиму у вагонах, які пройшли ретельну дезінфекцію.

Нагадаємо, з 9 березня "Укрзалізниця" припиняє висадку і посадку на всіх станціях Закарпатської області.

Крім того, протягом 8-9 березня запустять п'ять спеціальних рейсів з "червоної зони" карантину в Чернівецькій та Івано-Франківській областях.

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