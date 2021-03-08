УЗ запускает спецрейсы на Закарпатье: билеты уже в продаже

В связи с "красной зоной" адаптивного карантина на Закарпатье приостанавливается регулярное железнодорожное сообщение. Но "Укрзализныця" выполнит несколько специальных рейсов.
Об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
На данный момент открылась продажа билетов на рейсы, соединяют Закарпатье с Киевом, югом и востоком страны во вторник, субботу и воскресенье:
При этом пассажиры, которые ранее купили билеты на эти рейсы до их переназначения, смогут воспользоваться своими билетами без обмена. Все маршруты будут выполнены с обязательным соблюдением масочного режима в вагонах, которые прошли тщательную дезинфекцию.
Напомним, с 9 марта "Укрзализныця" приостанавливает высадку и посадку на всех станциях Закарпатской области.
Кроме того, в течение на 8-9 марта запустят пять специальных рейсов из "красной зоны" карантина в Черновицкой и Ивано-Франковской областях.