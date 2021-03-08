UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

УЗ запускает спецрейсы на Закарпатье: билеты уже в продаже

Автор: РБК-Украина

В связи с "красной зоной" адаптивного карантина на Закарпатье приостанавливается регулярное железнодорожное сообщение. Но "Укрзализныця" выполнит несколько специальных рейсов.

Об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

На данный момент открылась продажа билетов на рейсы, соединяют Закарпатье с Киевом, югом и востоком страны во вторник, субботу и воскресенье:

  • 358 / 357 Рахов - Киев: 9, 13, 14 марта (рейсы в обратном направлении 8, 12, 13 марта открыты для возвращения в регион в случае критической необходимости);
  • 13 / 14 Солотвино - Киев: 9, 13 и 14 марта (рейсы в обратном направлении 8, 12 и 13 марта);
  • 15 / 16 Рахов - Киев: 9 и 13 марта (рейсы в обратном направлении 8 и 12 марта);
  • 81 / 82 Ужгород - Киев: 9, 13 и 14 марта (рейсы в обратном направлении 8, 12 и 13 марта);
  • 108 / 107 Ужгород - Одесса 9 марта (рейс в обратном направлении 8 марта);
  • 45 / 46 Ужгород - Лисичанск 9, 13 и 14 марта (рейсы в обратном направлении 8, 12 и 13 марта).

При этом пассажиры, которые ранее купили билеты на эти рейсы до их переназначения, смогут воспользоваться своими билетами без обмена. Все маршруты будут выполнены с обязательным соблюдением масочного режима в вагонах, которые прошли тщательную дезинфекцию.

Напомним, с 9 марта "Укрзализныця" приостанавливает высадку и посадку на всех станциях Закарпатской области.

Кроме того, в течение на 8-9 марта запустят пять специальных рейсов из "красной зоны" карантина в Черновицкой и Ивано-Франковской областях.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины УкрзализныцяпоездКарантин
Читайте также
"Красная зона": рестораны на Закарпатье могут проигнорировать карантин на 8 марта
Прогноз погоды