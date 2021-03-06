УЗ виконає п'ять спецрейсів з "червоної" зони 8-9 березня
Фото: поїзд (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
"Укрзалізниця" призначила на 8-9 березня 5 спеціальних рейсів з "червоної" зони карантину. Потяги виконають рейси на прохання Чернівецької та Івано-Франківської областей.
Про це повідомила прес-служба УЗ.
"УЗ виконає рейси для безпечного вивезення понад 3000 пасажирів, яким критично важливо виїхати з карантинних зон", - заявили в компанії.
Так, компанія 8 березня виконає рейси:
- №043/044 Івано-Франківськ - Київ: виїзд з Івано-Франківська 8 березня о 21:55, прибуття до Києва 9 березня о 08:48;
- №007/008 Чернівці - Київ: виїзд із Чернівців 8 березня о 21:08, прибуттям до Києва 9 березня о 09:07;
- №149/150 Ворохта - Полтава: виїзд із Ворохти 8 березня о 13:51, прибуття до Полтави 9 березня о 10:38.
- 135/136 Чернівці - Одеса: виїзд 9 березня о 15:35, прибуття 10 березня о 10:01;
- 117/118 Чернівці - Київ: виїзд 9 березня о 19:46, прибуття 10 березня о 08:08.
Нагадаємо, що УЗ припинила продаж квитків на поїзди в Івано-Франківську область та назад після того, як Прикарпаття опинилося в "червоній" зоні карантину.
Також РБК-Україна писало, що УЗ припинила продаж квитків на поїзди до ще двох областей країни.