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УЗ виконає п'ять спецрейсів з "червоної" зони 8-9 березня

Новость на русском → Україна, Субота 06 березня 2021 20:09
УЗ виконає п'ять спецрейсів з "червоної" зони 8-9 березня Фото: поїзд (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Дмитро Левицький

"Укрзалізниця" призначила на 8-9 березня 5 спеціальних рейсів з "червоної" зони карантину. Потяги виконають рейси на прохання Чернівецької та Івано-Франківської областей.

Про це повідомила прес-служба УЗ.

"УЗ виконає рейси для безпечного вивезення понад 3000 пасажирів, яким критично важливо виїхати з карантинних зон", - заявили в компанії.

Так, компанія 8 березня виконає рейси:

  • №043/044 Івано-Франківськ - Київ: виїзд з Івано-Франківська 8 березня о 21:55, прибуття до Києва 9 березня о 08:48;
  • №007/008 Чернівці - Київ: виїзд із Чернівців 8 березня о 21:08, прибуттям до Києва 9 березня о 09:07;
  • №149/150 Ворохта - Полтава: виїзд із Ворохти 8 березня о 13:51, прибуття до Полтави 9 березня о 10:38.
  • 135/136 Чернівці - Одеса: виїзд 9 березня о 15:35, прибуття 10 березня о 10:01;
  • 117/118 Чернівці - Київ: виїзд 9 березня о 19:46, прибуття 10 березня о 08:08.

Нагадаємо, що УЗ припинила продаж квитків на поїзди в Івано-Франківську область та назад після того, як Прикарпаття опинилося в "червоній" зоні карантину.

Також РБК-Україна писало, що УЗ припинила продаж квитків на поїзди до ще двох областей країни.

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