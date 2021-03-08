На Закарпатті прогнозують медичний колапс наприкінці тижня
Ситуація з коронавірусом в Закарпатській області настільки важка, що наприкінці тижня регіон може зіткнутися з колапсом медичної системи. На сьогодні вже спостерігається дефіцит кисневих балонів в лікарнях.
Про це на брифінгу у Закарпатській ОДА заявив головний лікар обласної клінічної лікарні ім. А. Новака Юрій Яцина.
За його словами, в цій лікарні на сьогодні 120 пацієнтів, які потребують кисневої терапії. Причому половина з них має лежати в реанімації.
"А в самій реанімації у нас усього 6 ліжок і розширити її неможливо. Щодня в нашому закладі використовують 25-30 кисневих балонів, вранці у нас залишалося лише 5. Цього вистачить години до 16 не більше. І що скажете мені з цим робити? Як рятувати життя?", - зазначив Яцина.
Він також закликав людей з COVID не виходити з дому.
"Мені все одно, чи ви вірите в цю недугу! Ми з моїми колегами спираємося на доказову медицину. І щодня стикаємося зі смертю. Просто вдягніть маску, дотримуйтесь дистанції - це не так важко! Допоможіть нам, тому що наприкінці тижня будемо мати колапс", додав Юрій Яцина.
Нагадаємо, раніше медики Закарпаття заявили про критичну ситуацію з COVID. Зокрема, там щодня помирає по 12 людей від цієї хвороби.
Зазначимо, з 8 березня в регіоні діють обмеження "червоної зони" адаптивного карантину.