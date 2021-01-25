В Україні зайнято менше третини ліжок для хворих COVID-19 - 28,1% станом на 24 січня. Всього для таких хворих виділено 66362 ліжок.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я України.

Найбільше койко-місць зайнято в Закарпатській (37,9%), Івано-Франківській (42%) і Миколаївській (38,5%) областях.

У Києві заповнені 28,5% лікарняних місць.

При цьому в Україні показник захворюваності коронавірусом становить 197 на 100 тисяч населення. Це майже в п'ять разів вище норми, яка становить 40 випадків захворювання. Найгірша ситуація із захворюваністю зафіксована в Запорізькій (346,9), Миколаївській (308,7) та Чернівецькій (293,6) областях.

Найкраща ситуація - у Кіровоградській (77,5), Херсонській (120,1) та Дніпропетровській (130,2) областях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні показник захворюваності коронавірусом становить 201,6 на 100 тисяч населення. Це в п'ять разів вище норми, яка становить 40 випадків захворювання.

Як писало РБК-Україна, Україну в лютому чекає більш важкий період епідемії коронавірусу. Кількість летальних випадків може вирости до 250-400 на добу.