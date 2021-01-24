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В Україні захворюваність COVID перевищує норму в п'ять разів

Новость на русском → Україна, Неділя 24 січня 2021 13:05
В Україні захворюваність COVID перевищує норму в п'ять разів Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В Україні показник захворюваності коронавірусом становить 201,6 на 100 тисяч населення. Це в п'ять разів вище норми, яка становить 40 випадків захворювання.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я України.

Найгірша ситуація із захворюваністю зафіксовано в Запорізькій (359,8), Миколаївській (323,9) та Черкаській (300,1) областях.

Найкраща ситуація - у Кіровоградській (81,9), Херсонській (125,3) областях і в Києві (300,2)

Також в Україні продовжує скорочуватися заповненість лікарняних ліжок для коронавірусу. Станом на 24 січня в країні зайняті 27,4% ліжок. У Києві заповнені 28% лікарняних місць. Всього в країні введено вже 66 362 ліжка.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні підтвердили майже 4 тисячі нових випадків COVID.

Крім того, 25 січня Україна виходить з посиленого карантину. Які обмеження будуть заборонені з понеділка, в матеріалі РБК-Україна.

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