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Летальність зросте: експерти очікують більш важкий період COVID в Україні

Новость на русском → Україна, Понеділок 25 січня 2021 09:07
Летальність зросте: експерти очікують більш важкий період COVID в Україні Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Мілан Лєліч

Україну в лютому очікує більш важкий період епідемії коронавірусу. Кількість летальних випадків може зрости до 250-400 на добу.

Про це повідомили лікарі-імунологи, йдеться в матеріалі РБК-Україна "Своїм шляхом. Чому в Європі посилюють карантин, а в Україні послаблюють".

Експерти вважають, що захворюваність може стрімкої піти вгору після того, як люди повернуться на роботу, а діти - на навчання. Також побоювання викликають мутації коронавірусу, хоча поки що доказів циркуляції нових штамів на території України немає.

"Мені здається, що у нас за спиною найкращий період розвитку епідемії в зимовому періоді. Попереду можливе ускладнення епідемічної ситуації, яка об'єктивно від нас навіть не залежить - це закони розвитку епідемічного процесу: поширення збудників і закономірний сезонне зростання захворюваності респіраторними інфекціями в лютому", - сказала завідувач кафедри епідеміології Львівського національного медуніверситету, експерт ВООЗ з реагування на епідемічні загрози Наталія Виноград

Завідувач лабораторією імунореабілітології Інституту імунології та мікробіології ім. Мечникова Андрій Волянський відзначає, що в останні дні, попри карантин, у країні почався ріст щодобових летальних випадків.

"Є ризик того, що кількість смертей зросте до 250-400. Це сьогоднішні показники Польщі. Дуже ймовірно, що нас це чекає вже в найближчі тижні", - зазначив лікар-імунолог.

Нагадаємо, сьогодні Україна вийшла з жорсткого карантину, який тривав з 8 по 24 січня.

Як повідомляло РБК-Україна, за минулу добу в країні виявили мінімум нових випадків коронавірусу за більш ніж чотири місяці - трохи більше ніж 2,5 тисячі.

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