В Украине занято менее трети коек для больных COVID-19 - 28,1% по состоянию на 24 января. Всего для таких больных выделено 66362 кроватей.

Об этом гласят данные Министерства здравоохранения Украины.

Больше всего койко-мест занято в Закарпатской (37,9%), Ивано-Франковской (42%) и Николаевской (38,5%) областях.

В Киеве заполнены 28,5% больничных мест.

При этом в Украине показатель заболеваемости коронавирусом составляет 197 на 100 тысяч населения. Это почти в пять раз выше нормы, которая составляет 40 случаев заболевания. Наихудшая ситуация с заболеваемостью зафиксирована в Запорожской (346,9), Николаевской (308,7) и Черновицкой (293,6) областях.

Самая хорошая ситуация - в Кировоградской (77,5), Херсонской (120,1) и Днепропетровской (130,2) областях.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине показатель заболеваемости коронавирусом составляет 201,6 на 100 тысяч населения. Это в пять раз выше нормы, которая составляет 40 случаев заболевания.

Как писало РБК-Украина, Украину в феврале ожидает более тяжелый период эпидемии коронавируса. Количество летальных случаев может вырасти до 250-400 в сутки.