В Україні знову скоротилася завантаженість ліжок для COVID-19

В Україні знову скоротилася завантаженість лікарняних ліжок для пацієнтів з коронавірусною хворобою. Станом на 19 листопада у країні зайняті 52% таких ліжок проти 52,8% днем ​​раніше.

Про це свідчать оприлюднені Міністерством охорони здоров'я дані.

Найкраща ситуація з ліжками спостерігається у Херсонській (18,7%), Луганській (24%), Тернопільській (40,9%), Кіровоградській (43%), Одеській (47,1%), Волинській (49,8%) і Дніпропетровській (49,4%) областях.

Зазначено, що в Києві зайняті 53,3% ліжок. Найгірша ситуація у Черкаській і Полтавській областях - тут заповнені 71,1% і 71,8% ліжок відповідно.

Всього по країні введено вже 53 335 лікарняних ліжок для COVID-19.

Водночас в Україні продовжує зростати показник захворюваності COVID-19. Станом на 19 листопада в Україні цей показник становить 414,6 при нормі в 40. Найгірша ситуація спостерігається у Чернівецькій області - 674. У Києві показник становить 479,6.

Нагадаємо, станом на 18 листопада в країні були зайняті 52,8% таких ліжок проти 53,7% 17 листопада.

Як писало РБК-Україна, в Україні за минулу добу заразилися коронавірусом 14 575 осіб. Найбільше випадків у Києві.