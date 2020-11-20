ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Україні вперше понад 14 тисяч нових випадків коронавірусу

Новость на русском → Київ, П'ятниця 20 листопада 2020 08:19
В Україні вперше понад 14 тисяч нових випадків коронавірусу Фото: люди в масці (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

В Україні за минулу добу заразились коронавірусом 14 575 людей. Найбільше випадків в Києві.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Зазначимо, що вчора в країні було вперше 13 тисяч нових заражень за добу. У Києві найбільш складна ситуація.

За даними МОЗ, за минулу добу було здійснено 70 752 тестувань (зокрема методом ПЛР - 45 957, методом ІФА - 24 795).

Також було госпіталізовано 1 728 осіб; летальних випадків - 229; одужало - 7 845 осіб.

В Україні з початку пандемії підтвердили більше пів мільйона випадків коронавірусу - 598 085. Втім, майже половина людей одужали - 274 324.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 391), Дніпропетровській (1 174), Київській (1 080), Хмельницькій (805) та Сумській (748) областях.

Зазначимо, в Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що Україна планує купити вакцину від коронавірусу для 20 млн населення країни. Цю вакцину хочуть купити окремо від тієї, яку безкоштовно отримають в рамках глобального механізму COVAX.

Більш того, глобальний механізм COVAX підтвердив виділення Україні вакцини від коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Коронавірус
NEWS
Шмигаль обговорив з МВФ виконання Україною "маяків" програми Stand-by
Дмитро Левицькийредактор стрічки новин Шмигаль обговорив з МВФ виконання Україною "маяків" програми Stand-by
DAILY
Сім років потому. Що змінилося в розслідуванні справ Майдану
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Сім років потому. Що змінилося в розслідуванні справ Майдану