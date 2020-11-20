В Украине снова сократилась загруженность коек для COVID-19

В Украине снова сократилась загруженность больничных коек для пациентов с коронавирусной болезнью. По состоянию на 19 ноября в стране заняты 52% таких коек против 52,8% днем ранее.

Об этом гласят обнародованные Министерством здравоохранения данные.

Самая лучшая ситуация с кроватями наблюдается в Херсонской (18,7%), Луганской (24%), Тернопольской (40,9%), Кировоградской (43%), Одесской (47,1%), Волынской (49,8%) и Днепропетровской (49,4%) областях.

Указано, что в Киеве заняты 53,3% коек. Самая плохая ситуация в Черкасской и Полтавской областях - здесь заполнены 71,1% и 71,8% кроватей соответственно.

Всего по стране введено уже 53 335 больничных кроватей для COVID-19.

В то же время в Украине продолжает расти показатель заболеваемости COVID-19. По состоянию на 19 ноября в Украине этот показатель составляет 414,6 при норме в 40. Самая плохая ситуация наблюдается в Черновицкой области - 674. В Киеве показатель составляет 479,6.

Напомним, по состоянию на 18 ноября в стране были заняты 52,8% таких коек против 53,7% 17 ноября.

Как писало РБК-Украина, в Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 14 575 человек. Больше всего случаев в Киеве.