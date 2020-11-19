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В Україні продовжує скорочуватися завантаженість ліжок для COVID-19

Новость на русском → Україна, Четвер 19 листопада 2020 12:09
В Україні продовжує скорочуватися завантаженість ліжок для COVID-19 Фото: лікарня (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

В Україні продовжує скорочуватися завантаженість лікарняних ліжок для пацієнтів з коронавірусною хворобою. Станом на 18 листопада в країні зайняті 52,8% таких ліжок проти 53,7% днем ​​раніше.

Про це свідчать оприлюднені Міністерством охорони здоров'я дані.

Найкраща ситуація з ліжками спостерігається у Херсонській (19%), Тернопільській (40%), Луганській (43,8%), Кіровоградській (44,4%), Одеській (46,6%), Волинській (48,5%) і Дніпропетровській (48,8%) областях.

У Києві зайняті 53,2% ліжок. Найгірша ситуація у Черкаській і Полтавській областях - тут заповнені 72,3% і 71,9% ліжок відповідно.

Всього по країні введено вже 52 311 лікарняних ліжок для COVID-19.

Водночас в Україні продовжує зростати показник захворюваності COVID-19. Станом на 18 листопада в Україні цей показник становить 401,8 при нормі в 40. Найгірша ситуація спостерігається у Чернівецькій області - 656,2. У Києві показник становить 466,4.

Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський заявив, що станом на сьогодні в Україні для лікування хворих на коронавірус виділено 50 тисяч лікарняних ліжок. Цю кількість можуть у разі потреби збільшити майже вдвічі.

Як писало РБК-Україна, в Україні значний приріст нових випадків коронавірусу, за вчора заразилися ще 13 357 осіб. Найбільше випадків у Києві, Дніпропетровській та Київській областях.

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