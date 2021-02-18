В Україні дозволили футбольні матчі з глядачами: всі подробиці

Уряд дозволив присутність глядачів на матчах

На черговому засіданні уряду Кабінет міністрів прийняв постанову про повернення адаптивного карантину і пом'якшення ряду існуючих обмежень для регіонів "жовтої" зони. До неї буде віднесена вся територія України з 24 лютого.

Однак є один виняток - уже з 18 лютого пом'якшуються обмеження на проведення спортивних масових заходів.

Зокрема, відсьогодні дозволено проводити матчі командних ігрових видів спорту, професійних спортивних клубів з глядачами при частковому заповненні трибун - не більше 50% передбачених місць.

При цьому на спортивних заходах обов'язково дотримання протиепідемічних норм, моніторинг стану здоров'я учасників.

Заборона на проведення матчів з уболівальниками діяла в Україні з кінця жовтня минулого року. Влітку 2020-го ігри Національної збірної, матчі Єврокубка було дозволено проводити з обмеженим числом глядачів.

Перший матч з уболівальниками відбудеться вже сьогодні

У четвер, 18 лютого на столичному НСК "Олімпійський" пройде перший матч у рамках 1/16 фіналу Ліги Європи.

Зустрінуться команди київського "Динамо" і бельгійського "Брюгге". Початок гри заплановано на 17:00.

Згідно з постановою Кабміну, матч має пройти з глядачами на трибунах, проте квитки в продаж не надійшли станом на вечір 17 лютого. На Telegram-каналах фанатів "Динамо" анонсували старт продажів онлайн на ранок 18 лютого.

Варто відзначити, що в команді "Брюгге" напередодні гри стався спалах коронавірусу. Через це на перший матч Ліги Європи проти "Динамо" не полетить весь тренерський штаб клубу, а також один з лідерів команди.