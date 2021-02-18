В Украине разрешили футбольные матчи со зрителями: все подробности

Правительство разрешило присутствие зрителей на матчах

На очередном заседании правительства Кабинет министров принял постановление о возвращении адаптивного карантина и смягчении ряда существующих ограничений для регионов "желтой" зоны. К ней будет отнесена вся территория Украины с 24 февраля.

Однако есть одно исключение - уже с 18 февраля смягчаются ограничения на проведение спортивных массовых мероприятий.

В частности, с сегодняшнего для разрешено проводить матчи командных игровых видов спорта, профессиональных спортивных клубов со зрителями при частичной заполненности трибун - не более 50% предусмотренных мест.

При этом на спортивных мероприятиях обязательно соблюдение противоэпидемических норм, мониторинг состояния здоровья участников.

Запрет на проведение матчей с болельщиками действовал в Украине с конца октября прошлого года. Летом 2020-го игры Национальной сборной, матчи Еврокубка было разрешено проводить с ограниченным числом зрителей.

Первый матч с болельщиками состоится уже сегодня

В четверг, 18 февраля на столичном НСК "Олимпийский" пройдет первый матч в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

Встретятся команды киевского "Динамо" и бельгийского "Брюгге". Начало игры запланировано на 17:00.

Согласно постановлению Кабмина, матч должен пройти со зрителями на трибунах, однако билеты в продажу не поступили по состоянию на вечер 17 февраля. На Telegram-каналах фанатов "Динамо" анонсировали старт продаж онлайн на утро 18 февраля.

Стоит отметить, что в команде "Брюгге" накануне игры произошла вспышка коронавируса. Из-за этого на первый матч Лиги Европы против "Динамо" не полетит весь тренерский штаб клуба, а также один из лидеров команды.