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Матч Динамо - Брюгге перенесли через мороз: відомо новий час

Новость на русском → Київ, Середа 17 лютого 2021 15:30
Матч Динамо - Брюгге перенесли через мороз: відомо новий час Фото: футболісти Динамо (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Роман Тверденко

Матч Динамо - Брюгге в Лізі Європи призначений на новий час. Він буде зіграний у четвер, 18 лютого, але почнеться в 17:00.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Спочатку гра в Києві повинна була стартувати в 19:55, поряд з іншими поєдинками 1/16 фіналу Ліги Європи. Але в УЄФА вирішили перенести зустріч на більш ранній час через прогнозований мороз в Києві пізно увечері.

Між 17 і 19:00 у четвер очікується температура в межах -12 і -14 градусів, тоді як в 20-22:00 синоптики прогнозують температуру між -15 та -17 і градусами.

Це буде перша гра між Динамо і Брюгге. Матч-відповідь відбудеться 25 лютого в Бельгії.

Нагадаємо, сьогодні Кабінет міністрів дозволив з 18 лютого пускати глядачів на матчі і заповнювати стадіони до 50% від загального числа місць. Але поки невідомо, чи відбудеться гра Динамо - Брюгге з уболівальниками.

Також повідомлялося, що тренерський штаб Брюгге не прилетів у Київ разом з низкою футболістів через спалах коронавірусу в бельгійському клубі.

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