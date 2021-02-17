Карантин в Україні триватиме до 30 квітня. Опубліковано постанову

Кабінет міністрів опублікував поставнову про продовження карантину в Україні до 30 квітня. З 24 лютого в Україні знову почне діяти адаптивний формат обмежень, тобто зонування.

У середу, 24 лютого, вся територія України потрапить до "жовтої" зони карантину. Надалі регіони будуть потрапляти до "зеленої", "помаранчевої" та "червоної" зон карантину в залежності від ситуації з коронавірусом. Однак поділ на зони буде діяти в цілому по країні або на рівні регіонів, а не на рівні міст і районів, як було раніше.

Уряд дозволив проведення матчів професійних спортивних клубів із глядачами за умови заповненості споруд чи приміщень не більш як на 50% та з дотриманням учасниками відповідних санітарних і протиепідемічних заходів. Цей дозвіл почне діяти вже завтра, 18 лютого.

Крім того, Кабмін дозволив закладам громадського харчування у "жовтій" зоні карантину працювати з 7:00 до 24:00. Раніше робота кафе та ресторанів дозволялася до 23 години.