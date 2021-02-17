Карантин в Україні триватиме до 30 квітня. Опубліковано постанову
Кабінет міністрів опублікував поставнову про продовження карантину в Україні до 30 квітня. З 24 лютого в Україні знову почне діяти адаптивний формат обмежень, тобто зонування.
Поставнову опублікували на сайті уряду.
У середу, 24 лютого, вся територія України потрапить до "жовтої" зони карантину. Надалі регіони будуть потрапляти до "зеленої", "помаранчевої" та "червоної" зон карантину в залежності від ситуації з коронавірусом. Однак поділ на зони буде діяти в цілому по країні або на рівні регіонів, а не на рівні міст і районів, як було раніше.
Уряд дозволив проведення матчів професійних спортивних клубів із глядачами за умови заповненості споруд чи приміщень не більш як на 50% та з дотриманням учасниками відповідних санітарних і протиепідемічних заходів. Цей дозвіл почне діяти вже завтра, 18 лютого.
Крім того, Кабмін дозволив закладам громадського харчування у "жовтій" зоні карантину працювати з 7:00 до 24:00. Раніше робота кафе та ресторанів дозволялася до 23 години.
Нагадаємо, рішення про продовження карантину та повернення зонування було ухвалено на сьогоднішньому засіданні Кабміну.
Більше про нові карантинні обмеження ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна.