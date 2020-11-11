Україні запропонують спеціальну ціну на вакцину від COVID-19

Україна увійшла до переліку країн, яким запропонують спеціальну ціну на вакцину від COVID-19, коли вона з'явиться. На її закупівлі в бюджеті-2021 передбачено 1 млрд гривень.

Про це в інтерв'ю "Громадському радіо" заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Ляшко зазначив, що у світі створено механізм COVAX. Зокрема, сформовано фінансовий фонд, який викуповує велику кількість вакцин, щоб забезпечити вакциною не менше 20% населення 180 країн світу.

"Україна теж в цьому механізмі і потрапила до списку 92 країн, яким буде запропоновано спеціальну ціну на закупівлю вакцини", - підкреслив він.

Він також додав, що Україна отримає не менше 8 млн доз, якщо стосовно країни COVAX спрацює один раз, і 16 млн доз, якщо буде дворазове введення механізму.

"Ми прорахували, якщо буде запропонована та ціна, яка була попередньо озвучена, - це становить 1 млрд гривень, що передбачено в бюджеті на 2021... Ми робимо все можливе, щоб вакцина була безкоштовною для громадян України", - додав Ляшко.

Нагадаємо, раніше стало відомо про успішні випробування вакцини фармацевтичних компаній Pfizer і BioNTech. Виробник вже пообіцяв ціну нижчу за ринкову.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до канцлера Німеччини Ангели Меркель з проханням допомогти з постачаннями цієї вакцини нашій країні.