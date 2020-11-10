Зеленський попросив Німеччину допомогти з постачаннями вакцини Pfizer від коронавіруса

Президент України Володимир Зеленський попросив уряд Німеччини допомогти в питанні поставок вакцини від коронавіруса розробки BioNTech і Pfizer. Він сподівається, що інтерес України врахують в цьому питанні.

Про це Зеленський заявив під час телефонної розмови з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Президент привітав прорив при розробці вакцини німецькою фірмою BioNTech і американською Pfizer.

"Це дуже обнадійлива новина. Просив би вашого сприяння у врахуванні інтересів України при плануванні поставок вакцини від коронавірусу", - зазначив Володимир Зеленський.

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