UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Украине предложат специальную цену на вакцину от COVID-19

Автор: РБК-Украина

Минздрав работает над тем, чтобы вакцина была бесплатной для украинцев

Украина вошла в перечень стран, которым предложат специальную цену на вакцину от COVID-19, когда она появится. На ее закупки в бюджете-2021 предусмотрен 1 млрд гривен.

Об этом в интервью "Українському радіо" заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Ляшко отметил, что в мире создан механизм COVAX. В частности, сформирован финансовый фонд, который выкупает большое количество вакцин, чтобы обеспечить вакциной не менее 20% населения 180 стран мира.

"Украина тоже в этом механизме и попала в список 92 стран, которым будет предложена специальная цена на закупку вакцины", - подчеркнул он.

Самые читаемые новости

Он также добавил, что Украина получит не менее 8 млн доз, если в отношении страны COVAX сработает один раз, и 16 млн доз, если будет двукратное введение механизма.

"Мы просчитали, если будет предложена та цена, которая была предварительно озвучена, - это составляет 1 млрд гривен, что предусмотрено в бюджете на 2021… Мы делаем все возможное, чтобы вакцина была бесплатной для граждан Украины", - добавил Ляшко.

Напомним, ранее стало известно об успешных испытаниях вакцины фармацевтических компаний Pfizer и BioNTech. Производитель уже пообещал цену ниже рыночной.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой помочь с поставками этой вакцины нашей стране.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ВакцинаCOVID-19Виктор Ляшко