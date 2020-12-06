В Україні ще 11,5 тисячі нових випадків COVID-19

За минулу добу, 5 грудня, виявили ще 11,5 тисячі нових випадків COVID-19 в Україні. Лідером по захворюваності залишається Київ.

Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, станом на ранок 6 грудня зафіксовано 11 590 нових випадків коронавірусної хвороби. В тому числі, захворіли 627 дітей і 493 медики.

Фото: інфографіка МОЗ

Одужали 6 048 осіб, госпіталізовано 1 127 пацієнтів. За минулу добу померли 167 осіб з коронавірусом.

Також повідомляється, що загалом вчора зробили 42 096 тестувань - 33 308 методом ПЛР і 8 788 методом ІФА.

Найбільший приріст хворих зареєстрований в Києві (1 518), Одеській (1 002), Запорізькій (817), Київській (809) і Дніпропетровській (798) областях.

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, що в 2021 році в Україні планують вакцинувати від коронавірусу половину населення. Це майже 21 мільйон осіб.

Також стали відомі деталі посиленого карантину в січні в Україні. Наступного місяця планують закрити школи, ресторани і фітнес-центри. При цьому будуть працювати гірськолижні курорти і церкви.