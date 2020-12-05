В Україні вакцинувати від коронавірусу планують 50% населення у 2021 році

В Україні у 2021 році планують вакцинувати від коронавірусу половину населення. Це майже 21 мільйон чоловік.

Про це на зустрічі з журналістами розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За планами міністерства охорони здоров'я, за 2021 рік зробити щеплення вакциною від COVID-19 повинні 20,9 мільйона людей, які входять у різні групи ризику по професійним ознакам, у зв'язку з різними захворюваннями та віком.

В ці категорії входять:

медпрацівники, включаючи співробітників, які безпосередньо беруть участь у боротьбі з COVID-19 - 402,2 тисячі осіб;

військовослужбовці-учасники Операції об'єднаних сил - 41 тисяча;

працівники соціальної сфери - 156,9 тисяч;

особи, які проживають у закладах тривалого догляду, і персонал цих закладів - 136,5 тисячі;

люди у віці від 60 років і старше - майже 9,8 мільйона;

вчителі та інші працівники галузі освіти - 1,43 мільйона;

працівники критично важливих структур держбезпеки (військові, поліція, Нацгвардія, СБУ і Держслужба з надзвичайних ситуацій) - 570,7 тисячі;

ув'язнені під варту в СІЗО або в'язницях і співробітники цих установ - 65,8 тисячі;

дорослі від 18 до 59 років з супутніми захворюваннями - 6,37 мільйона;

інші професійні групи і категорії населення - 1,72 мільйона.

Також Ляшко розповів, що під час жорсткого карантину у січні в Україні планують закрити школи, ресторани і фітнес-центри. При цьому будуть працювати гірськолижні курорти та церкви.

Раніше Ляшко повідомив, що введення локдауну в січні дозволить знизити кількість випадків зараження коронавірусом до 6-8 тисяч на день. Конкретна дата введення жорсткого карантину ще невідома.