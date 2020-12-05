В Україні вакцинувати від коронавірусу планують 50% населення у 2021 році
В Україні у 2021 році планують вакцинувати від коронавірусу половину населення. Це майже 21 мільйон чоловік.
Про це на зустрічі з журналістами розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
За планами міністерства охорони здоров'я, за 2021 рік зробити щеплення вакциною від COVID-19 повинні 20,9 мільйона людей, які входять у різні групи ризику по професійним ознакам, у зв'язку з різними захворюваннями та віком.
В ці категорії входять:
- медпрацівники, включаючи співробітників, які безпосередньо беруть участь у боротьбі з COVID-19 - 402,2 тисячі осіб;
- військовослужбовці-учасники Операції об'єднаних сил - 41 тисяча;
- працівники соціальної сфери - 156,9 тисяч;
- особи, які проживають у закладах тривалого догляду, і персонал цих закладів - 136,5 тисячі;
- люди у віці від 60 років і старше - майже 9,8 мільйона;
- вчителі та інші працівники галузі освіти - 1,43 мільйона;
- працівники критично важливих структур держбезпеки (військові, поліція, Нацгвардія, СБУ і Держслужба з надзвичайних ситуацій) - 570,7 тисячі;
- ув'язнені під варту в СІЗО або в'язницях і співробітники цих установ - 65,8 тисячі;
- дорослі від 18 до 59 років з супутніми захворюваннями - 6,37 мільйона;
- інші професійні групи і категорії населення - 1,72 мільйона.
Також Ляшко розповів, що під час жорсткого карантину у січні в Україні планують закрити школи, ресторани і фітнес-центри. При цьому будуть працювати гірськолижні курорти та церкви.
Раніше Ляшко повідомив, що введення локдауну в січні дозволить знизити кількість випадків зараження коронавірусом до 6-8 тисяч на день. Конкретна дата введення жорсткого карантину ще невідома.