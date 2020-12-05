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Запроваджені в Україні обмеження дають результати, - МОЗ

Новость на русском → Київ, Субота 05 грудня 2020 10:53
Запроваджені в Україні обмеження дають результати, - МОЗ Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що запроваджені в Україні протиепідемічні обмеження, включно з карантином вихідного дня, принесли результати. МОЗ спостерігає зменшення швидкості поширення коронавірусу.

Про це йшлося на ранковому брифінгу глави МОЗ.

За словами міністра, уряд не отримав максимального результату, але запроваджені карантинні обмеження зупинили ураганне розповсюдження хвороби.

"Ми вже четвертий день бачимо, що ці цифри менші, ніж ті, що були тиждень тому. У нас сьогодні 13 825 захворілих за минулу добу, а в суботу минулого тижня було 16 294. Тобто майже на 2,5 тисячі людей захворіло менше", - пояснив він.

Степанов додав, що летальність від коронавірусу в Україні одна з найнижчих серед країни Європи.

"Якщо подивитися по відсотку летальності, а він у нас один з найнижчих у Європі, він складає близько 1,7%. Це основний результат. Ми зберегли життя мінімум 42 людей", - наголосив міністр.

Нагадаємо, в Україні знову одужалих від коронавірусу зареєстрували більше, ніж нових випадків COVID-19. За вчора від коронавірусу одужали майже 15 тисяч українців.

Додамо, вчора у світі зареєстрували найбільшу кількість нових випадків коронавірусу з початку пандемії. За добу COVID-19 підтвердили у понад 680 тисяч жителів планети.

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