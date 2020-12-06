В Украине еще 11,5 тысячи новых случаев COVID-19

За минувшие сутки, 5 декабря, выявили еще 11,5 тысячи новых случаев COVID-19 в Украине. Лидером по заболеваемости остается Киев.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, по состоянию на утро 6 декабря зафиксировано 11 590 новых случаев коронавирусной болезни. В том числе, заболели 627 детей и 493 медика.

Фото: инфографика Минздрава

Выздоровели 6 048 человек, госпитализировали 1 127 пациентов. За минувшие сутки умерли 167 человек с коронавирусом.

Также сообщается, что в общей сложности вчера сделали 42 096 тестирований - 33 308 методом ПЦР и 8 788 методом ИФА.

Наибольший прирост заболевших зарегистрирован в Киеве (1 518), Одесской (1 002), Запорожской (817), Киевской (809) и Днепропетровской (798) областях.

Напомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что в 2021 году в Украине планируют вакцинировать от коронавируса половину населения. Это почти 21 миллион человек.

Также стали известны детали ужесточенного карантина в январе в Украине. В следующем месяце планируют закрыть школы, рестораны и фитнес-центры. При этом будут работать горнолыжные курорты и церкви.