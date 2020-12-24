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Дев'ять груп, п'ять етапів і 50% населення: що відомо про план вакцинації від COVID в Україні

Новость на русском → Київ, Четвер 24 грудня 2020 10:33
Дев'ять груп, п'ять етапів і 50% населення: що відомо про план вакцинації від COVID в Україні Фото: вакцина від коронавіруса (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Міністерство охорони здоров'я представило план вакцинації населення від коронавірусу. План включає в себе п'ять етап, а вакцинацію планують провести для не менш ніж 50% населення країни.

Відповідний план на брифінгу представив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

План включає в себе 9 пріоритетних груп, яким будуть робити щеплення:

  • медичні працівники;
  • військовослужбовці;
  • працівники соціальної сфери;
  • особи, які проживають в установах з довгострокового догляду, і працівники таких установ;
  • літні люди (60+ років);
  • працівники критично важливих структур державної безпеки (ДСНС, Нацполіція, Нацгвардія, СБУ, ЗСУ, МВС);
  • вчителі та інші працівники сфери освіти;
  • особи у віці від 18 до 59 років з супутніми захворюваннями;
  • люди, які знаходяться в місцях позбавлення волі та слідчих ізоляторах і працівники цих установ

При цьому люди старше 60 років з супутніми захворюваннями будуть рекомендовані для отримання вакцини в першу чергу.

Також план включає п'ять етапів вакцинації, який пройдуть в 2021-2022 роках:

  1. Вакцинація людей з критичним рівнем інфікування розвитку COVID-19 і тих, які виконують критичну функцію відповідності на пандемію (медпрацівники, військовослужбовці). Охоплення - 355 тисяч осіб;
  2. Вакцинація людей з дуже високим рівнем інфікування і тих, хто надає медичні послуги (люди, які є в групі ризику за віком, і медпрацівники) - 2,3 млн осіб;
  3. З високим ризиком інфікування і тих, які виконують функції з підтримання безпеки і життєдіяльності країни - 7,2 млн осіб;
  4. Вакцинація людей з підвищеним ризиком інфікування та тих, які виконують функції з підтримання безпеки і життєдіяльності країни - близько 11 млн;
  5. Вакцинація інших категорій населення, які не входять в число пріоритетних груп - близько 19 млн осіб

За цей період в Україні планують прищепити не менше 50% населення країни.

Раніше РБК-Україна писало, що МОЗ планує укласти контракти на поставку COVID-вакцин з виробниками до кінця року.

Також повідомлялося, що Україна хоче отримати додатково ще 8 мільйонів доз вакцини від коронавірусу за механізмом COVAX.

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