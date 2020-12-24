МОЗ сподівається укласти контракти з виробниками COVID-вакцин до кінця року
Міністерство охорони здоров'я України сподівається до кінця року підписати контракт на постачання вакцини проти коронавірусу з компаніями-виборниками. Процес вакцинації в Україні хочуть почати в лютому.
Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
За його словами, терміни поставки вакцини є основним питанням при проведенні вакцинації.
"Ми намагаємося, щоб вакцини були як можна раніше поставлені в Україні. Щоб почати цей процес (вакцинації - ред.) в лютому. Як тільки будуть підписані контракти, а я сподіваюся, що це буде вже в цьому році, ми відразу повідомимо", - сказав Степанов.
Закупівлі вакцин будуть проводитися через державне підприємство "Медичні закупівлі України".
Нагадаємо, днями МОЗ затвердив план вакцинації українців від коронавірусу. Він включає чотири етапи.
Згідно з планом, в Україні планують вакцинувати проти COVID 23 млн осіб. Для цього знадобиться 40 млн доз вакцини.
Також повідомлялося, що Україна хоче отримати додатково ще 8 мільйонів доз вакцини від коронавірусу за механізмом COVAX.