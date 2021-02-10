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Транспортний колапс та збій в роботі громадського транспорту: ситуація в Києві

Автор: Анастасія Рокитна

У Києві через сильні снігопади утворився транспортний колапс, а саме 8-бальні затори. Також у місті стався збій в роботі громадського транспорту.

Про це свідчать дані карти Google Maps.

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Ускладнено рух транспорту на всіх вулицях міста. Зокрема, на правому березі Києва затори утворились на проспекті Перемоги, проспекті Любомира Гузарова, Повітрофлотському проспекті, Голосіївському проспекті, Набережному шосе, на Подолі, а також на Майдані Незалежності та вулиці Хрещатик.

Фото: затори у Києві (Google Maps)

Затори утворились біля всіх станцій метро та на Північному, Південному, Дарницькому мостах, а також на мосту імені Патона.

На лівому березі ускладнено рух транспорту на Харківському шосе, проспекті Визволителей, проспекті Романа Шухевича.

Разом з тим, місті введено оперативне положення для громадського транспорту - рух транспорту зараз працює без дотримання графіка.

Затримується рух автобусів №37, 37а, 76, 97. Рух автобусів організовано:

  • автобуси №37 та №37а курсують до Житомирської траси;
  • автобуси №76 курсують без заїзду на вул. Звіринецька;
  • автобуси №97 курсують без заїзду на вул. Клавдіївську.

Затримується рух трамваїв №8, 22, 29 по вул. Привокзальна, призупинено рух автобусів №64.

Зазначимо, у Києві вже третій день йде сильний снігопад. Разом з посиленим очищенням міста, тривають роботи з вивезення снігу. За ніч вивезено більше 3 тисяч тон, повідомили у прес-службі "Київавтодору". Працювали і мобільні снігоплавильні комплекси.

Фото: снігопад у Києві (facebook.com/kievavtodor)

Нагадаємо, за дві доби у Києві випало 30 сантиметрів снігу.

Зазначимо, в Україні 10 лютого очікується ожеледь, через складні погодні умови оголошено І рівень небезпеки.

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