Транспортний колапс та збій в роботі громадського транспорту: ситуація в Києві

Ускладнено рух транспорту на всіх вулицях міста. Зокрема, на правому березі Києва затори утворились на проспекті Перемоги, проспекті Любомира Гузарова, Повітрофлотському проспекті, Голосіївському проспекті, Набережному шосе, на Подолі, а також на Майдані Незалежності та вулиці Хрещатик.

Фото: затори у Києві (Google Maps)

Затори утворились біля всіх станцій метро та на Північному, Південному, Дарницькому мостах, а також на мосту імені Патона.

На лівому березі ускладнено рух транспорту на Харківському шосе, проспекті Визволителей, проспекті Романа Шухевича.

Разом з тим, місті введено оперативне положення для громадського транспорту - рух транспорту зараз працює без дотримання графіка.

Затримується рух автобусів №37, 37а, 76, 97. Рух автобусів організовано:

автобуси №37 та №37а курсують до Житомирської траси;

автобуси №76 курсують без заїзду на вул. Звіринецька;

автобуси №97 курсують без заїзду на вул. Клавдіївську.

Затримується рух трамваїв №8, 22, 29 по вул. Привокзальна, призупинено рух автобусів №64.

Зазначимо, у Києві вже третій день йде сильний снігопад. Разом з посиленим очищенням міста, тривають роботи з вивезення снігу. За ніч вивезено більше 3 тисяч тон, повідомили у прес-службі "Київавтодору". Працювали і мобільні снігоплавильні комплекси.