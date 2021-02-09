Ситуація в Києві: випало 30 см снігу, погода продовжує погіршуватись

У Києві за дві доби випало 30 сантиметрів снігу. Спецтехніка продовжує працювати, за вчора вивезли 350 тонн снігу.

Про це повідомив в ході брифінгу заступник голови КМДА Олександр Густєлєв.

За його словами, вночі працювало 459 одиниць техніки та 260 працівників для розчищення снігу.

"За дві доби Києві випало майже 30 см опадів. Всі служби працюють в цілодобовому режимі зі штрафом 1700 гривень", - зазначив він.

Відповідно до Адміністративного кодексу, штраф за порушення у частині неякісного прибирання снігу - до 1700 грн.

Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, в свою чергу, зазначив, що майже весь громадський транспорт вийшов на лінію. В місті продовжують евакуйовувати транспортні засоби, які заважають руху.

"За добу 141 одиниця транспорту евакуйована... За добу 350 тон снігу вивезено", - повідомив він.

Зазначимо, за прогнозами синоптиків, снігопади в Києві будуть і в середу. Киян просять не використовувати власні авто, а також не лишати машини на узбіччях, крайніх смугах доріг і тротуарах.