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Транспортный коллапс и сбой в работе общественного транспорта: ситуация в Киеве

Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве из-за сильных снегопадов образовался транспортный коллапс, а именно 8-балльные пробки. Также в городе произошел сбой в работе общественного транспорта.

Об этом свидетельствуют данные карты Google Maps.

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Затруднено движение транспорта на всех улицах города. В частности, на правом берегу Киева пробки образовались на проспекте Победы, проспекте Любомира Гузарова, Воздухофлотском проспекте, Голосеевском проспекте, Набережном шоссе, на Подоле, а также на Майдане Независимости и улице Крещатик.

Фото: пробки в Киеве (Google Maps)

Пробки образовались возле всех станций метро и на Северном, Южном, Дарницком мостах, а также на мосту имени Патона.

На левом берегу затруднено движение транспорта на Харьковском шоссе, проспекте Визволителей, проспекте Романа Шухевича.

Вместе с тем, в городе введено оперативное положение для общественного транспорта - движение транспорта сейчас работает без соблюдения графика.

Задерживается движение автобусов №37, 37а, 76, 97. Движение автобусов организовано:

  • автобусы №37 и №37а курсируют к Житомирской трассе;
  • автобусы №76 курсируют без заезда на ул. Зверинецкая;
  • автобусы №97 курсируют без заезда на ул. Клавдиевская.

Задерживается движение трамваев №8, 22, 29 по ул. Привокзальная, приостановлено движение автобусов №64.

Отметим, в Киеве уже третий день идет сильный снегопад. Вместе с усиленным очищением города, продолжаются работы по вывозу снега. За ночь вывезено более 3 тысяч тонн, сообщили в пресс-службе "Киевавтодора". Работали и мобильные снегоплавильные комплексы.

Фото: снегопад в Киеве (facebook.com/kievavtodor)

Напомним, за двое суток в Киеве выпало 30 сантиметров снега.

Отметим, в Украине 10 февраля ожидается гололед, из-за сложных погодных условий объявлен І уровень опасности.

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