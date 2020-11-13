Тернопіль не буде вводити карантин вихідного дня

Фото: люди в масці (РБК-Україна)

Міський голова Тернополя Сергій Надал заявив, що карантину вихідного дня у місті не буде. За його словами, ці обмеження знищать економіку міста.

Про це він заявив на брифінгу.

Міський голова Тернополя Сергій Надал про карантин вихідного дня Міський голова Тернополя Сергій Надал про карантин вихідного дня Підписуйтесь на нашу сторінку в Facebook, дивіться стріми наживо, коментуйте та діліться із друзями, найцікавіші авторські матеріали читайте на нашому сайті. Будь з Файним і все буде Файно! - Хочете повідомити важливу новину, телефонуйте 0677993977 Posted by Файне місто on Friday, November 13, 2020

Він зазначив, що провів консультації з експертами.

"Чому ці обмеження не будуть вводитись? По-перше, це, на думку медиків, не вплине суттєво на зменшення заражених. Такі обмеження просто знищать економіку міста", - заявив він.

Нагадаємо, Краматорськ відмовився вводити карантин вихідного дня. Міська комісія з ліквідації надзвичайної ситуації не буде приймати відповідне рішення.

Відзначимо, в Черкасах провели засідання комісії ТЕБ та НС. Прийнято рішення не вводити карантин вихідного дня в місті.

Разом з тим, Львів, Рівне, Черкаси відмовляються вводити карантин вихідного дня.