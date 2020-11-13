ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Тернопіль не буде вводити карантин вихідного дня

Новость на русском → Тернопіль, П'ятниця 13 листопада 2020 13:46
Тернопіль не буде вводити карантин вихідного дня Фото: люди в масці (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Міський голова Тернополя Сергій Надал заявив, що карантину вихідного дня у місті не буде. За його словами, ці обмеження знищать економіку міста.

Про це він заявив на брифінгу.

Міський голова Тернополя Сергій Надал про карантин вихідного дня

Міський голова Тернополя Сергій Надал про карантин вихідного дня Підписуйтесь на нашу сторінку в Facebook, дивіться стріми наживо, коментуйте та діліться із друзями, найцікавіші авторські матеріали читайте на нашому сайті. Будь з Файним і все буде Файно! - Хочете повідомити важливу новину, телефонуйте 0677993977

Posted by Файне місто on Friday, November 13, 2020

Він зазначив, що провів консультації з експертами.

"Чому ці обмеження не будуть вводитись? По-перше, це, на думку медиків, не вплине суттєво на зменшення заражених. Такі обмеження просто знищать економіку міста", - заявив він.

Нагадаємо, Краматорськ відмовився вводити карантин вихідного дня. Міська комісія з ліквідації надзвичайної ситуації не буде приймати відповідне рішення.

Відзначимо, в Черкасах провели засідання комісії ТЕБ та НС. Прийнято рішення не вводити карантин вихідного дня в місті.

Разом з тим, Львів, Рівне, Черкаси відмовляються вводити карантин вихідного дня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство карантин
NEWS
Черкаси відмовились вводити карантин вихідного дня
Анастасия Рокитнаредактор стрічки новин Черкаси відмовились вводити карантин вихідного дня
DAILY
Трамп не здається. Чи зможе Байден втримати перемогу і що буде далі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Трамп не здається. Чи зможе Байден втримати перемогу і що буде далі