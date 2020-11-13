Тернополь не будет вводить карантин выходного дня

Фото: люди в маске (РБК-Украина)

Городской глава Тернополя Сергей Надал заявил, что карантина выходного дня в городе не будет. По его словам, эти ограничения уничтожат экономику города.

Об этом он заявил на брифинге.

Міський голова Тернополя Сергій Надал про карантин вихідного дня Міський голова Тернополя Сергій Надал про карантин вихідного дня Підписуйтесь на нашу сторінку в Facebook, дивіться стріми наживо, коментуйте та діліться із друзями, найцікавіші авторські матеріали читайте на нашому сайті. Будь з Файним і все буде Файно! - Хочете повідомити важливу новину, телефонуйте 0677993977 Posted by Файне місто on Friday, November 13, 2020

Он отметил, что провел консультации с экспертами.

"Почему эти ограничения не будут вводиться? Во-первых, это, по мнению медиков, не повлияет существенно на уменьшение зараженных. Такие ограничения просто уничтожат экономику города", - заявил он.

Напомним, Краматорск отказался вводить карантин выходного дня. Городская комиссия по ликвидации чрезвычайной ситуации не будет принимать соответствующее решение.

Отметим, в Черкассах провели заседание комиссии ТЭБ и ЧС. Принято решение не вводить карантин выходного дня в городе.

Вместе с тем, Львов, Ровно, Черкассы отказываются вводить карантин выходного дня.