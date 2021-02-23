Сутички під Офісом президента: затримали 17 людей, відкрито кримінальну справу

Під час мітингу на підтримку засудженого активіста Сергія Стерненка на Банковій затримали 17 людей. За фактом сутичок під Офісом президента правоохоронці порушили кримінальну справу.
Про це повідомила поліція Києва.
Затриманих на Банковій протестувальників доставили в поліцейський відділок.
"Під час штовханини учасники акції застосували газові балончики та кидали у правоохоронців фаєри. У результаті 17 активних учасників, які порушували правопорядок, доставили до управління поліції", - розповіли правоохоронці.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 342 КК України, тобто опір представникові правоохоронного органу. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до обмеження волі на 3 роки.
Нагадаємо, акція протесту під Офісом президента почалася після того, як Приморський суд Одеси засудив до 7 років в'язниці активіста Сергія Стерненка. Суд визнав активіста винним у викраденні людини.
Як писало РБК-Україна, під Офісом президента сталися сутички, в результаті яких щонайменше одна людина постраждала.