Протести на підтримку Стерненка: є постраждалий
У Києві 23 лютого проходить акція у підтримку активіста Сергій Стерненка. В ході зіткнень постраждала одна людина.
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.
Потерпілого оглядають медпрацівники. Проте кількість постраждалих може збільшитися.
Фото: постраждалий під час акції (РБК-Україна)
При цьому під час зіткнень під Офісом президента демонстранти кидали фаєри в силовиків, а ті, у свою чергу, кидали їх назад.
При цьому учасники акції влаштували бійку, щоб прорватися до Офісу президента. Невідомі застосували сльозогінний газ.
Нагадаємо, сьогодні суд в Одесі оголосив вирок активістові Сергію Стерненку. Активіста визнали винним у викраденні людини та засудили до 7 років в'язниці.
Після оголошення вироку під судом відбулися зіткнення з поліцією. Активісти намагалися заблокувати автозак зі Стерненком.
Ввечері правоохоронці посилили заходи безпеки біля Офісу президента. Там зараз чергують поліцейські, а також військовослужбовці Національної гвардії.