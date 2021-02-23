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Протести на підтримку Стерненка: є постраждалий

Новость на русском → Київ, Вівторок 23 лютого 2021 21:46
Протести на підтримку Стерненка: є постраждалий Фото: акція під Офісом президента (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Києві 23 лютого проходить акція у підтримку активіста Сергій Стерненка. В ході зіткнень постраждала одна людина.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Потерпілого оглядають медпрацівники. Проте кількість постраждалих може збільшитися.

Протести на підтримку Стерненка: є постраждалийФото: постраждалий під час акції (РБК-Україна)

При цьому під час зіткнень під Офісом президента демонстранти кидали фаєри в силовиків, а ті, у свою чергу, кидали їх назад.

При цьому учасники акції влаштували бійку, щоб прорватися до Офісу президента. Невідомі застосували сльозогінний газ.

Фото: зіткнення на акції (РБК-Україна)

Нагадаємо, сьогодні суд в Одесі оголосив вирок активістові Сергію Стерненку. Активіста визнали винним у викраденні людини та засудили до 7 років в'язниці.

Після оголошення вироку під судом відбулися зіткнення з поліцією. Активісти намагалися заблокувати автозак зі Стерненком.

Ввечері правоохоронці посилили заходи безпеки біля Офісу президента. Там зараз чергують поліцейські, а також військовослужбовці Національної гвардії.

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