Степанов про новий локдаун: поки не бачимо потреби

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, чи планує МОЗ в майбутньому знову вводити жорсткі карантинні обмеження. За його словами, зараз потреби в цьому не бачать.

Про це йшлося в ефірі телеканалу "Україна 24".

Як пояснив міністр, зараз, за прогнозами, потреби в новому локдауні не бачать, але все залежить від ситуації.

"Якщо ситуація різко почне погіршуватися і в нас ураганними темпами почне рости кількість хворих, як наслідок кількість людей, які госпіталізуються, що потенційно може призвести до критичного навантаження на медичну систему - тоді будемо пропонувати (введення нового локдауну)", - сказав Степанов.

Нагадаємо, до цього Степанов допускав введення нового локдауну в Україні, якщо в країні буде "надкритична ситуація" з коронавірусом.

Крім того, Степанов заявляв, що наполягає на продовженні посиленого карантину після 24 січня. Він стверджував, що для продовження локадуну є підстави.

Додамо, в Україні до кінця 24 січня діє жорсткий карантин. Про те, що дозволено, а що під забороною в цей період - у матеріалі РБК-Україна.