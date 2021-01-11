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Локдаун в Україні: що дозволено і що під забороною

Новость на русском → Україна, Понеділок 11 січня 2021 08:46
Локдаун в Україні: що дозволено і що під забороною Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

В Україні з 8 по 24 січня діє локдаун через коронавірус. На цей період на діяльність ряду сфер введені жорсткі обмеження.

Про це повідомляє прес-служба урядового порталу.

Так, в країні забороняється:

  • робота кафе, ресторанів і барів, крім доставки і замовлень на винос;
  • робота торгово-розважальних центрів, крім роботи в них суб'єктів господарювання, робота яких дозволена;
  • відвідування спортивних залів, фітнес-центрів та басейнів;
  • робота непродовольчих ринків;
  • робота закладів культури, а також проведення культурних заходів;
  • проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших заходів;
  • відвідування закладів освіти всіх форм власності, крім дитячих садків

Вирішена:

  • робота громадського транспорту, міжміське і міжнародне авто, авіа-та залізничне сполучення;
  • торгівля продовольчими товарами;
  • торгівля лікарськими засобами, медичними та ветеринарними препаратами;
  • торгівля засобами гігієни, зв'язку та кормами для тварин;
  • торгівля побутовою хімією та друкованої преси;
  • технічне обслуговування та ремонт автомобілів;
  • робота автозаправних станцій (АЗС) без зон живлення;
  • робота банків і поштових відділень;
  • робота перукарень та салонів краси;
  • робота готелів (зони загального харчування працюють з 6 до 11 ранку);
  • спортивні заходи професійних клубів без глядачів

Локдаун в Україні: що дозволено і що під забороною

Нагадаємо, в Україні за вчора виявили найменше нових випадків коронавірусу за останні три місяці - COVID-19 підтвердили у 4 288 осіб.

Раніше в МОЗ повідомляли, що після свят в Україні можливе зростання захворюваності COVID-19.

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