Локдаун в Україні: що дозволено і що під забороною
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
В Україні з 8 по 24 січня діє локдаун через коронавірус. На цей період на діяльність ряду сфер введені жорсткі обмеження.
Про це повідомляє прес-служба урядового порталу.
Так, в країні забороняється:
- робота кафе, ресторанів і барів, крім доставки і замовлень на винос;
- робота торгово-розважальних центрів, крім роботи в них суб'єктів господарювання, робота яких дозволена;
- відвідування спортивних залів, фітнес-центрів та басейнів;
- робота непродовольчих ринків;
- робота закладів культури, а також проведення культурних заходів;
- проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших заходів;
- відвідування закладів освіти всіх форм власності, крім дитячих садків
Вирішена:
- робота громадського транспорту, міжміське і міжнародне авто, авіа-та залізничне сполучення;
- торгівля продовольчими товарами;
- торгівля лікарськими засобами, медичними та ветеринарними препаратами;
- торгівля засобами гігієни, зв'язку та кормами для тварин;
- торгівля побутовою хімією та друкованої преси;
- технічне обслуговування та ремонт автомобілів;
- робота автозаправних станцій (АЗС) без зон живлення;
- робота банків і поштових відділень;
- робота перукарень та салонів краси;
- робота готелів (зони загального харчування працюють з 6 до 11 ранку);
- спортивні заходи професійних клубів без глядачів
Нагадаємо, в Україні за вчора виявили найменше нових випадків коронавірусу за останні три місяці - COVID-19 підтвердили у 4 288 осіб.
Раніше в МОЗ повідомляли, що після свят в Україні можливе зростання захворюваності COVID-19.