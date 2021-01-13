Степанов допустив введення ще одного локдауну в Україні

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов допустив введення в Україні ще однієї локдауну. Це можливо в разі різкого зростання захворюваності COVID-19.

Про це Степанов заявив в ефірі телеканалу "1+1".

Міністр зазначив, що ще один локдаун може бути введений, якщо в країні буде спостерігатися "надкритична ситуація" з коронавірусом.

"Мова йде про можливості медичної системи. Якщо ми прив'язуємося до кількості, то це близько 30 тисяч хворих. Втім, це та кількість госпіталізованих, і кількість важких пацієнтів, і зростання - з якою швидкістю він відбувається", - заявив Степанов.

Нагадаємо, вчора Степанов заявив, що виступає за продовження локдауну після 24 січня. За його словами, для цього є підстави.

Зазначимо, в Україні з 8 по 24 січня діє жорсткий карантин.

Раніше Степанов пояснив, що метою введення локдауну в Україні є обмеження контактів між громадянами і зниження тиску на систему охорони здоров'я перед спалахом грипу.

При цьому Степанов виключив дострокову відміну локдауну в Україні.