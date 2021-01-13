Степанов допустил введение еще одного локдауна в Украине

Министр здравоохранения Максим Степанов допустил введение в Украине еще одного локдауна. Это возможно в случае резкого роста заболеваемости COVID-19.

Об этом Степанов заявил в эфире телеканала "1+1".

Министр отметил, что еще один локдаун может быть введен, если в стране будет наблюдаться "сверхкритическая ситуация" с коронавирусом.

"Речь идет о возможности медицинской системы. Если мы привязываемся к количеству, то это около 30 тысяч больных. Впрочем, это и количество госпитализированных, и количество тяжелых пациентов, и рост - с какой скоростью он происходит", - заявил Степанов.

Напомним, вчера Степанов заявил, что выступает за продление локдауна после 24 января. По его словам, для этого есть основания.

Отметим, в Украине с 8 по 24 января действует жесткий карантин.

Ранее Степанов пояснил, что целью введения локдауна в Украине является ограничение контактов между гражданами и снижение давления на систему здравоохранения перед вспышкой гриппа.

При этом Степанов исключил досрочную отмену локдауна в Украине.