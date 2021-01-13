Степанов: в жодному разі не скасують локдаун

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні в жодному разі не скасують посилений карантин. Локдаун в країні діє до 24 січня.

Про це він заявив на брифінгу.

Міністр зазначив, що карантин в Україні продовжено до 28 лютого, а посилений карантин - до 24 січня.

"І позиція МОЗ лишається незмінною, вони (посилені обмеження, - ред.) мають діяти до 24 січня включно, як це передбачено постановою. Жодних рішень щодо припинення цих обмежень раніше встановленого терміну ми не підтримуємо, ми не вносили. Ми вважаємо, що вони, ці терміни, посилені карантинні обмеження, повинні діяти", - заявив Степанов.

Вчора РБК-Україна писало, що Максим Степанов виступив за продовження локдауну в країні після 24 січня. Він упевнений, що для цього є підстави.

Зараз в Україні з 8 по 24 січня діє жорсткий карантин.

За словами міністра охорони здоров'я, метою введення локдауну в Україні є обмеження контактів між громадянами і зниження тиску на систему охорони здоров'я перед спалахом грипу.