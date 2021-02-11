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Снігопад в Києві триватиме без зупинки до вечора суботи, - метеорологи

Автор: РБК-Україна

Снігопад в Києві, який наразі триває, продовжуватиметься без зупинки аж до вечора суботи. Мешканців Києва просять тимчасово відмовитись від користування власними автівками.

Про це з посиланням на прогноз метеорологів повідомила пресслужба КМДА.

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У зв'язку із такою ситуацією київська міська влада закликала жителів столиці не використовувати власні авто під час снігопаду, а також не лишати автівки на узбіччях, у крайніх смугах доріг. Окрім цього, киян просять за можливості під час руху надавати комунальній спецтехніці перевагу на дорогах.

Зазначається, що вночі в Києві працювало 418 одиниць спецтехніки. Зупинки громадського транспорту, тротуари, сходи очищав 251 працівник у складі 38 бригад з ручного прибирання.

"Дорожники кілька днів активно вивозять сніг з вулиць, площ і тротуарів міста. За останню добу було вивезено 3953 тонни", - відзвітувалися в КМДА.

Також киянам нагадали, що за роботою комунальної техніки, яка розчищає вулиці від снігу, можна слідкувати онлайн.

Згідно з прогнозом метеорологів, морози в Україні різко вдарять найближчими днями. Наразі в областях країни продовжують йти снігопади з різною інтенсивністю.

Також РБК-Україна повідомляло, що в Києві запроваджено оперативне положення для транспорту через снігопади.

Столичні рятувальники на в'їздах до Києва розгорнули 8 теплопунктів для водіїв. Також на Дарницькому та Південному залізничних вокзалах встановили намети цілодобових пунктів обігріву.

Через погіршення погоди в Києві закрито школи, обмежено в'їзд вантажівок, міські служби працюють цілодобово.

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