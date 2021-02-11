Снегопад в Киеве будет продолжаться без остановки до вечера субботы, - метеорологи

В связи с такой ситуацией киевская городская власть призвала жителей столицы не использовать собственные авто во время снегопада, а также не оставлять машины на обочинах, в крайних полосах дорог. Кроме этого, киевлян просят по возможности во время движения предоставлять коммунальной спецтехнике превосходство на дорогах.

Отмечается, что ночью в Киеве работало 418 единиц спецтехники. Остановки общественного транспорта, тротуары, лестницы очищал 251 работник в составе 38 бригад по ручной уборке.

"Дорожники несколько дней активно вывозят снег с улиц, площадей и тротуаров города. За последние сутки было вывезено 3953 тонны", - отчитались в КГГА.

Киевлянам напомнили, что за работой коммунальной техники, которая расчищает улицы от снега, можно следить онлайн.