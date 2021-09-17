Штормове попередження: де буде злива

В Україні оголошено штормове попередження на завтра, 18 вересня. Більшість областей накриє злива.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на метеорологічне попередження УкрГідрометцентру.
Значні дощі очікуються у таких областях:
Крім того, "помаранчевий" рівень небезпеки через зливу оголошено у Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській областях.
В західних областях завтра очікуються пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).
Нагадаємо, в Україну йде різке похолодання до +8 вдень.
Крім того, синоптики дали прогноз погоди на вихідні.