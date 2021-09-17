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Штормове попередження: де буде злива

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні оголошено штормове попередження на завтра, 18 вересня. Більшість областей накриє злива.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на метеорологічне попередження УкрГідрометцентру.

Значні дощі очікуються у таких областях:

  • західних,
  • північних,
  • Черкаській,
  • Чернігівській,
  • Сумській,
  • Полтавській,
  • Кіровоградській,
  • Одеській,
  • Миколаївській,
  • Херсонській.

Крім того, "помаранчевий" рівень небезпеки через зливу оголошено у Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській областях.

В західних областях завтра очікуються пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Нагадаємо, в Україну йде різке похолодання до +8 вдень.

Крім того, синоптики дали прогноз погоди на вихідні.

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Погода в УкраїніШтормове попередження