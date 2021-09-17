Штормовое предупреждение: где будет ливень

В Украине объявлено штормовое предупреждение на завтра, 18 сентября. Большинство областей накроет ливень.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на метеорологическое предупреждение УкрГидрометцентра.
Значительные дожди ожидаются в таких областях:
Кроме того, "оранжевый" уровень опасности из-за ливня объявлен во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях.
В западных областях завтра ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
Напомним, в Украину идет резкое похолодание до +8 днем.
Кроме того, синоптики дали прогноз погоды на выходные.