В Україну йде різке похолодання до +8 вдень: синоптики назвали дату
Синоптики прогнозують різке похолодання в Україні. У деяких регіонах температура повітря вдень опуститься до +8.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УкрГідрометцентр.
Згідно з прогнозом, різке похолодання в країні очікується вже 20 вересня.
Стовпчики термометра різко набудуть низьких значень у північних та західних областях.
Так, у Чернігівській області очікується до +8 вдень, такою ж температура буде і в Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій та Житомирській областях.
На сході температура повітря вдень коливатиметься в межах +13 +19, вночі +10 +12, на півдні очікується +15 +19 вдень, а вночі +9 +14.
У центральній частині України синоптики прогнозують +10 +14 вдень, вночі +7 +10.
У Києві температура повітря становитиме вдень +9 +11, а вночі опуститься до +7 +9.
Крім того, на більшості території країни пройдуть дощі.
Нагадаємо, в Україні через сильні зливи у західних областях найближчими днями очікується підйом води у річках.
Додамо, сьогодні в Україну повернулось похолодання з дощовою погодою.