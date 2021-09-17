В Україну йде різке похолодання до +8 вдень: синоптики назвали дату

Синоптики прогнозують різке похолодання в Україні. У деяких регіонах температура повітря вдень опуститься до +8.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УкрГідрометцентр.

Згідно з прогнозом, різке похолодання в країні очікується вже 20 вересня.

Стовпчики термометра різко набудуть низьких значень у північних та західних областях.

Так, у Чернігівській області очікується до +8 вдень, такою ж температура буде і в Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій та Житомирській областях.

На сході температура повітря вдень коливатиметься в межах +13 +19, вночі +10 +12, на півдні очікується +15 +19 вдень, а вночі +9 +14.

У центральній частині України синоптики прогнозують +10 +14 вдень, вночі +7 +10.

У Києві температура повітря становитиме вдень +9 +11, а вночі опуститься до +7 +9.

Крім того, на більшості території країни пройдуть дощі.