ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Дощі та похолодання накриють всю Україну: прогноз погоди на вихідні

Новость на русском →
П'ятниця 17 вересня 2021 10:19
Дощі та похолодання накриють всю Україну: прогноз погоди на вихідні Фото: в Україну на вихідні прийдуть дощі та похолодання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

В Україні на вихідних погіршиться погода. Дощі накриють всі області 18 та 19 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода 18 вересня

У суботу опади накриють всю Україну. У більшості областе, крім західних та Одеської, дощі будуть грозовими.

Також температура повітря почне знижуватися у західних областях до +14-16 вдень та +10-12 градусів вночі.

В північних регіонах прогнозують +13-15 вдень та +10-12 вночі.

Прохолодно буде і в центральних областях: +16-18 вдень та +11-13 вночі.

В східних та південних регіонах ще утримається тепла погода. Там вдень показники термометрів будуть на рівні +20-22, вночі +14-16 градусів.

Дощі та похолодання накриють всю Україну: прогноз погоди на вихідні

Погода 19 вересня

У неділю в усіх областях, крім Одеської та Миколаївської, продовжить дощити. Однак гроз уже не прогнозують.

Температура повітря продовжить знижуватися. Синоптики прогнозують:

  • у західних областях: +10-12 градусів вдень та +7-9 вночі
  • у східних областях: +18-20 градусів вдень та +9-11 вночі
  • у північних областях: +13-15 градусів вдень та +7-9 вночі
  • у центральних областях: +15-17 градусів вдень та +11-13 вночі
  • у південних областях: +20-22 градусів вдень та +12-14 вночі.

Дощі та похолодання накриють всю Україну: прогноз погоди на вихідні

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні
NEWS
Генсек ООН про зміни клімату: ми знищуємо те, від чого залежні на Землі
Генсек ООН про зміни клімату: ми знищуємо те, від чого залежні на Землі
DAILY
Черга за чіпами. Як дефіцит мікросхем в Азії та США змінив ринки авто та електроніки
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Черга за чіпами. Як дефіцит мікросхем в Азії та США змінив ринки авто та електроніки