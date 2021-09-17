Дощі та похолодання накриють всю Україну: прогноз погоди на вихідні
В Україні на вихідних погіршиться погода. Дощі накриють всі області 18 та 19 вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода 18 вересня
У суботу опади накриють всю Україну. У більшості областе, крім західних та Одеської, дощі будуть грозовими.
Також температура повітря почне знижуватися у західних областях до +14-16 вдень та +10-12 градусів вночі.
В північних регіонах прогнозують +13-15 вдень та +10-12 вночі.
Прохолодно буде і в центральних областях: +16-18 вдень та +11-13 вночі.
В східних та південних регіонах ще утримається тепла погода. Там вдень показники термометрів будуть на рівні +20-22, вночі +14-16 градусів.
Погода 19 вересня
У неділю в усіх областях, крім Одеської та Миколаївської, продовжить дощити. Однак гроз уже не прогнозують.
Температура повітря продовжить знижуватися. Синоптики прогнозують:
- у західних областях: +10-12 градусів вдень та +7-9 вночі
- у східних областях: +18-20 градусів вдень та +9-11 вночі
- у північних областях: +13-15 градусів вдень та +7-9 вночі
- у центральних областях: +15-17 градусів вдень та +11-13 вночі
- у південних областях: +20-22 градусів вдень та +12-14 вночі.