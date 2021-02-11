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Різке похолодання йде в Україну: синоптики назвали дату

Автор: Анастасія Рокитна

Різке похолодання прийде в Україну вже 12 лютого. Снігопади в країні закінчаться лише 14 лютого.

Про це повідомляє прес-служба УкрГідрометцентру.

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Прогноз на 12 лютого

У п'ятницю передають снігопади вже у всіх областях. У Запорізькій, Донецькій, Луганській, Харківській та Дніпровській областях буде сніг з дощем.

На заході вдарять морози, вдень буде -7-13 і вночі так само. На півдні та сході вдень буде -7+7, а вночі -9+5. У центрі та північних областях вдень -3-10, а вночі -6-10.

У Києві буде снігопад, вдень та вночі -8-10.

Прогноз на 13 лютого

У суботу буде хмарності у більшості областей, крім Вінницької Житомирської, Київської, Чернігівської, Сумської, Черкаської, Полтавської та Кіровоградської, там будуть снігопади.

Температура повітря вдень у північних та центральних областях складе -6-12, а вночі -11-15. На заході країни вдень -5-9, а вночі -12-15. На сході та півдні країни вдень -3-7, а вночі -8-13.

У суботу у Києві також буде сніжити. Вдень буде -10-12, а вночі -12-14.

Прогноз на 14 лютого

У неділю снігопади відійдуть, але будуть сильні морози. На заході вдень -6-11, а вночі -9-16. На півночі та в центрі вдень -11-14, а вночі -12-16. На сході та півдні країни вдень -5-9, а вночі -9-12.

У неділю снігопади закінчаться і у Києві. Температура повітря вдень складе -11-13, а вночі -16-18.

Нагадаємо, у Львові випало до 35 см снігу. Місцева влада рекомендує зробити п’ятницю вихідним днем.

Така ж ситуація у Києві. Там вже четвертий день тривають снігопади. Через погіршення погоди закрито школи, обмежено в'їзд вантажівок, міські служби працюють цілодобово.

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