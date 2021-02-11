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Резкое похолодание идет в Украину: синоптики назвали дату

Автор: Анастасия Рокитна

Резкое похолодание придет в Украину уже 12 февраля. Снегопады в стране закончатся только 14 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

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Прогноз на 12 февраля

В пятницу передают снегопады уже во всех областях. В Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской и Днепровской областях будет снег с дождем.

На западе ударят морозы, днем будет -7-13 и ночью так же. На юге и востоке днем будет -7+7, а ночью -9+5. В центре и северных областях днем -3-10, а ночью -6-10.

В Киеве будет снегопад, днем и ночью -8-10.

Прогноз на 13 февраля

В субботу будет облачно в большинстве областей, кроме Винницкой Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской и Кировоградской, там будут снегопады.

Температура воздуха днем в северных и центральных областях составит -6-12, а ночью -11-15. На западе страны днем -5-9, а ночью -12-15. На востоке и юге страны днем -3-7, а ночью -8-13.

В субботу в Киеве также будет снежить. Днем будет -10-12, а ночью -12-14.

Прогноз на 14 февраля

В воскресенье снегопады уйдут, но будут сильные морозы. На западе днем -6-11, а ночью -9-16. На севере и в центре днем -11-14, а ночью -12-16. На востоке и юге страны днем -5-9, а ночью -9-12.

В воскресенье снегопады закончатся и в Киеве. Температура воздуха днем составит -11-13, а ночью -16-18.

Напомним, во Львове выпало до 35 см снега. Местные власти рекомендуют сделать пятницу выходным днем.

Такая же ситуация в Киеве. Там уже четвертый день продолжаются снегопады. Из-за ухудшения погоды закрыты школы, ограничен въезд грузовиков, городские службы работают круглосуточно.

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Новости Украины похолоданиеПогодаСнегопад
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