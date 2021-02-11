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Негода у Львові: випало 35 см снігу, рекомендують ввести додатковий вихідний

Новость на русском → Львів, Четвер 11 лютого 2021 12:46
Негода у Львові: випало 35 см снігу, рекомендують ввести додатковий вихідний Фото: снігопад (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Вночі у Львові випало до 35 см снігу. Місцева влада рекомендує зробити п’ятницю вихідним днем.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі мер Львова Андрій Садовий.

На засіданні міської комісії з надзвичайних ситуацій прийняли рішення, що садочки працюватимуть у режимі чергових груп. Школи переходять на дистанційне навчання, але будуть відкритими для учнів, які не мають з ким залишитись вдома.

Влада Львова рекомендує усім закладам, установам та підприємствам Львівської громади зробити п’ятницю вихідним днем, або працювати дистанційно.

Також у місті посилюють роботу соціальних установ. У місті працюють пункти обігріву для бездомних людей.

Нагадаємо, снігопад в Києві, який наразі триває, продовжуватиметься без зупинки аж до вечора суботи. Мешканців Києва просять тимчасово відмовитись від користування власними автівками.

Зазначимо, в Києві четвертий день тривають снігопади. Через погіршення погоди закрито школи, обмежено в'їзд вантажівок, міські служби працюють цілодобово.

Також через снігопад в Києві 10 лютого введено оперативний стан для громадського транспорту.

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