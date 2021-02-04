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В Україні розширили допомогу безробітним на період інших карантинів і НС

Новость на русском → Україна, Четвер 04 лютого 2021 15:05
В Україні розширили допомогу безробітним на період інших карантинів і НС Фото: гроші (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

В Україні розширили допомогу безробітним не тільки на період інших карантинів, але і на випадок надзвичайних ситуацій. Верховна рада схвалила в другому читанні законопроект №3010а.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

"За" проголосував 331 парламентар.

Таким чином, нардепи передбачили допомоги по частковому безробіттю на період карантину та/або надзвичайних ситуацій.

Відзначимо, спочатку таку допомогу хотіли передбачити лише на період інших карантинів.

Нагадаємо, в кінці грудня 2020 року комітет з питань соцполітики рекомендував Раді остаточно розширити допомогу безробітним на період інших карантинів. Однак в кінці січня він переглянув своє рішення, додавши в текст закону допомогу на період НС.

Як писало РБК-Україна, на початку листопада минулого року народні депутати прийняли законопроект №3010а за основу в першому читанні.

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