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В Україні розширять допомогу безробітним на період карантину

Новость на русском → Україна, Понеділок 01 березня 2021 15:24
В Україні розширять допомогу безробітним на період карантину Фото: гроші (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

В Україні розширили допомогу безробітним не тільки на період інших карантинів, але і на випадок надзвичайних ситуацій. Президент Володимир Зеленський підписав законопроект №3010а.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

До цього в законодавстві було прописано лише надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину для застрахованих осіб, які втратили частину доходу через обмежувальні заходи, пов'язані з протидією поширенню COVID-19.

Відповідно до закону, який підписав президент, допомога по частковому безробіттю може надаватися не тільки на період карантину, викликаного коронавірусом, а й у разі інших захворювань або надзвичайної ситуації на території України.

"Кабінет міністрів отримує право визначати порядок надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину, надзвичайної ситуації, її розмір, термін надання, а також порядок повернення коштів, спрямованих на фінансування такої допомоги", - відзначають в ОП.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем ​​його опублікування.

Нагадаємо, даний закон Рада прийняла на початку лютого. Причому спочатку таку допомогу хотіли передбачити лише на період інших карантинів.

Як писало РБК-Україна, на початку листопада минулого року народні депутати прийняли законопроект №3010а за основу в першому читанні.

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