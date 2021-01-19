Показання Макара допоможуть знайти замовників вбивства Шеремета, - поліція

Свідчення колишнього білоруського офіцера Ігоря Макара допоможуть встановити замовників вбивства Павла Шеремета. Українське слідство відправило резонансний запис на експертизу.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Національної поліції.

Повідомляється, що поліція за допомогою Служби зовнішньої розвідки отримала дані, що представляють інтерес у встановленні замовників вбивства Шеремета. Пізніше фрагменти цієї інформації оприлюднив в інтернеті Ігор Макар. На аудіозаписі невідомі обговорюють вбивство журналіста, запис було зроблено у 2012 році.

"Під час допиту свідок надав слідчим інформацію, яка може істотно прискорити процес встановлення замовників і обставин підготовки підриву Павла Шеремета. Зараз поліцейські перевіряють отримані дані. Аудіозапис спрямовано на фоноскопічну експертизу", - йдеться в повідомленні.

Крім того, поліція підготувала клопотання щодо міжнародної правової допомоги для проведення слідчих дій на території держав, пов'язаних з оприлюдненим записом. Відповідні документи передано на погодження Офісу генерального прокурора.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що спецслужби Білорусі можуть бути причетні до вбивства Шеремета. Про це свідчить запис розмов голови білоруського КДБ, який обговорював варіанти замаху на журналіста.

МЗС Білорусі вже заявило, що має запис, який спростовує заяви колишнього білоруського офіцера Ігоря Макара.